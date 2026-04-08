Киану Ривз дал совет начинающим актерам

Актер посоветовал добиваться уважения окружающих
Киану Ривз
Киану РивзИсточник: Legion-Media.ru

Киану Ривз поделился советами для начинающих актеров. В недавнем интервью для E! News он заявил: «Старайтесь не быть чертовым придурком. Идите на работу и уважайте тех, с кем работаете, пока они не докажут, что не заслуживают вашего уважения».

Сейчас артист продвигает новую комедию «Последствия», в которой он играет голливудскую звезду. По сюжету герой узнает о попытке вымогательства от своего адвоката по кризисным ситуациям, роль которого исполнил сценарист и режиссер Джона Хилл. Ключевые персонажи и их ближайшие друзья (в исполнении Кэмерон Диаз и Мэтт Бомер) объединяют усилия, чтобы выявить людей из прошлого, которые могли затаить обиду на главного героя, и спасти его.