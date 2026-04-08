Данила Якушев рассказал о невесте: «Хочет заниматься курами, помидорами»

Еще недавно актер Данила Якушев считался этаким «одиноким волком». Загородный дом, построенный как жилище холостяка, насыщенный график съемок, отсутствие серьезных отношений — все это создавало образ человека, полностью погруженного в работу и не склонного к семейным обязательствам. Однако в декабре все изменилось: во время поездки на Алтай, прямо на Священной горе, актер сделал предложение своей возлюбленной — Кристине, с которой встречается уже почти два года. В эксклюзивном интервью aif.ru Данила рассказал о своей избраннице.