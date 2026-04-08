Данила Якушев рассказал о невесте: «Хочет заниматься курами, помидорами»

Еще недавно актер Данила Якушев считался этаким «одиноким волком». Загородный дом, построенный как жилище холостяка, насыщенный график съемок, отсутствие серьезных отношений — все это создавало образ человека, полностью погруженного в работу и не склонного к семейным обязательствам. Однако в декабре все изменилось: во время поездки на Алтай, прямо на Священной горе, актер сделал предложение своей возлюбленной — Кристине, с которой встречается уже почти два года. В эксклюзивном интервью aif.ru Данила рассказал о своей избраннице.
«Она занимается мною, а я занимаюсь ею. Я даю ей мудрость, книги определенные, фильмы мы смотрим важные. Она меняется на моих глазах, и я меняюсь — молодею. Она мне дает жизненную молодую энергию, которой мне не хватает (хотя чувствую себя еще на 25, мне никто не может дать 40 лет)», — говорит актер.
Кристине нет еще 20 лет, однако, по словам Данилы, у них полное взаимопонимание, они все делают вместе. Юная избранница повсюду сопровождает будущего мужа, объехала уже шестьдесят городов со спектаклем. Сейчас Данила планирует построить на территории своего загородного участка теплицу, курятник — чтобы у их семьи, в которой планируются дети, было большое хозяйство.
«Она не будет ни актрисой, ни певицей, — объясняет актер. — Она хочет семью, она хочет детей, она хочет заниматься курами, она хочет заниматься помидорами».