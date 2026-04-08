Линдси Лохан снимается со звездой «Игры престолов» в сериале

Звезда «Дрянных девчонок» опубликовала совместные фото с Китом Харингтоном на съемках детектива
Линдси Лохан, Шейлин Вудли и Кит Харингтон / фото: соцсети
Линдси Лохан, Шейлин Вудли и Кит Харингтон / фото: соцсети

Линдси Лохан поделилась в своем блоге в соцсетях фотографиями со съемок предстоящего детективного мини-сериала «Сосчитай мою ложь». На снимках актриса улыбается и обнимается с Шейлин Вудли и Китом Харингтоном.

Для 39-летней Линдси Лохан роль в «Сосчитай мою ложь» станет первым ее появлением в сериале.

«Будьте осторожны с тем, во что верите», — подписала фото актриса.

Поклонники отреагировали на фото с восторгом: «Не могу дождаться выхода сериала!», «Заняли места в первых рядах».

Также фанаты вспомнили культовые роли актеров.

«Кэйди Хирон, Трис Прайор и Джон Сноу», — написали они, имея в виду роль Линдси Лохан в «Дрянных девчонках», Шейлин Вудли в «Дивергенте» и Кита Харингтона в «Игре престолов».

Главная героиня «Сосчитай мою ложь» — патологическая лгунья Слоун Карауэй (Вудли), которая обманом устраивается няней к Вайолет (Лохан) и Джею Локхарту (Харингтон). Кажется, что она наконец-то получила работу своей мечты. Но Слоун и не подозревает, что попала в дом, полный секретов, которые вот-вот раскроются с катастрофическими последствиями для всех.

Премьера сериала состоится в 2027 году.