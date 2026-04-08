Ирина Горбачева, которой на днях исполняется 38 лет, опубликовала в соцсетях серию обнаженных снимков, чтобы привлечь внимание к проблеме расстройства пищевого поведения. По словам актрисы, она решилась на откровенность, чтобы поддержать поклонников, столкнувшихся с аналогичной ситуацией.
На фото знаменитость позирует без одежды, боком к камере, и держит в руке цветок. Интимные места актриса слегка «заблюрила» и дополнила кадр надписью: «Долгое время еда для меня была не просто едой».
«Еда стала моей отдушиной в тех ритмах и тех стрессах, которые я испытываю каждый день. Я не сразу поняла, что у меня РПП. Сигнал сытости просто не доходит до мозга. Я могу наесться, но все равно хотеть еще», — поделилась Горбачева.
По словам знаменитости, на первых этапах лечение не приносило облегчения. Когда актриса начала работать с врачами, первым исчезло желание доедать до конца порции, что сначала ее расстроило.
«Но прошло время, и стало чуть легче. Самое важное, что я делаю прямо сейчас, — это форсирую новые пищевые привычки. Учусь смотреть на еду иначе. Еда — это в первую очередь питание. Не сладострастие», — отметила звезда «Аритмии».
