41-летняя звезда «Белого лотоса» ждет первого ребенка

Актриса Обри Плаза готовится стать матерью. По информации издания People, 41-летняя звезда сериала «Белый лотос» и ее партнер, актер Кристофер Эбботт, ожидают появления своего первого ребенка.
Источники, близкие к паре, подтвердили новость изданию. Они отметили, что известие о беременности стало для Плаза и Эбботта радостным событием.
«Это был прекрасный сюрприз после такого эмоционального года», — поделились знакомые актрисы.
Детали, касающиеся срока беременности и пола будущего ребенка, пока не разглашаются.