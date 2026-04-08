Борисов с женой, Лолита, Гай Германика: звезды на премьере фильма «Емельяненко»

Как прошла премьера фильма Валерии Гай Германики о бойце Александре Емельяненко, смотрите в фоторепортаже Кино Mail
Валерия Гай Германика и Александр Емельяненко / фото: пресс-служба

7 апреля в московском кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта КАРО/АРТ состоялась премьера биографического фильма Валерии Гай Германики «Емельяненко». На показ пришли создательница документальной ленты и ее главный герой — легендарный боец ММА Александр Емельяненко.

Юра Борисов и Анна Шевчук / фото: пресс-служба

Вечер также собрал звездных гостей: Юру Борисова с женой, Лолиту Милявскую, писателя Александра Цыпкина, актрису Агнию Кузнецову и других. 

Валерия Гай Германика и Александр Емельяненко / фото: пресс-служба
Лолита Милявская / фото: пресс-служба

Фильм Германики — это откровенная история об экс-чемпионе мира, чье имя постоянно оказывается в центре скандалов. Александр Емельяненко — один из самых обсуждаемых персонажей российского спорта. Он живет по своим правилам, стал героем бесчисленных мемов, а теперь — и центральной фигурой биографической киноленты. Авторы называют проект самым скандальным и интимным портретом бойца, который на закате карьеры вынужден бороться с главным противником — самим собой.

Агния Кузнецова со спутником / фото: пресс-служба
Лолита Милявская и Александр Емельяненко / фото: пресс-служба

Картина выиграла премию имени Дзиги Вертова, приняла участие в Шанхайском международном кинофестивале и получила Гран-при фестиваля «Неизвестная Россия».

В широкий прокат фильм «Емельяненко» выходит с 9 апреля.