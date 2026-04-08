Следующую церемонию вручения «Оскаров» запланировали на 14 марта 2027 года

НЬЮ-ЙОРК, 8 апреля. /ТАСС/. Академия кинематографических искусств и наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) объявила, что 99-я церемония вручения премии Оскар состоится 14 марта 2027 года, а 100-я — 5 марта 2028 года. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
Церемонии будут транслироваться телекомпанией АВС для аудитории в более чем 200 странах мира, говорится в сообщении.
Отбор претендентов на следующий раунд премий начался с 1 января и завершится 31 декабря. Голосование по номинациям будет проходить
Однако, согласно сообщению Академии, даты проведения как 99-й, так и 100-й церемоний могут измениться.
Академия кинематографических искусств и наук — ключевая организация в сфере киноиндустрии, объединяющая более 11 тыс. деятелей и лидеров киноискусства. «Оскар» присуждается Американской академией кинематографических искусств и наук с 1927 года по инициативе одного из основателей кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer и Киноакадемии Луиса Майера. С 2002 года вручение наград проходит на сцене театра Dolby в Лос-Анджелесе (до 2012 г. носил название «Кодак»). Статуэтка «Оскар» изображает рыцаря, стоящего на катушке с кинопленкой и держащего длинный меч.