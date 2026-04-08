«Новый краш подрастает»: в сети восхитились 14-летним сыном Боярской и Матвеева

Актриса поздравила старшего сына Андрея с днем рождения и показала, каким он вырос, вызвав восхищение подписчиков
Елизавета Боярская и Максим Матвеев на премьере сериала «Тоннель», фото: пресс-служба

Елизавета Боярская и Максим Матвеев показали редкие снимки со своим старшим сыном Андреем — 7 апреля ему исполнилось 14 лет. Матвеев отметил, что рад тому пути, по которому идет его наследник. Он подчеркнул, что всегда будет верить в Андрея.

«14 лет… Андрюха, спасибо тебе, сынище, за то, что ты с нами!!! Радуюсь тебе и твоему пути каждое мгновение этой жизни!!! Продолжай созидать свою реальность и этот мир!! Верю в тебя и буду верить всегда!!! Твой папа», — написал актер.

Максим Матвеев с сыном, фото: соцсети

Боярская, в свою очередь, написала, что помнит каждую деталь из жизни сына: любимые блюда, прочитанные книги, имена друзей и любимых персонажей, а также каждый выпавший зуб.

«Помню, как научился плавать, как сказал “мама”, как научился кататься на велосипеде. Помню все выступления, победы и неудачи. У меня записаны все смешные слова и фразы, и память переполнена нежнейшими видео, я храню каждый рисунок (ну ок, не каждый)», — рассказала 40-летняя актриса.

Она напомнила, что скоро старший наследник будет получать свой первый паспорт. По мнению Боярской, нынешнее поколение молодежи лучше, чем предыдущее. Артистка подчеркнула, что сейчас подростки чище, честнее, свободнее, дружелюбнее и добрее.

сын боярскойИсточник: Соцсети

Поклонники пары отметили красоту юноши. В комментариях под публикациями они оставили множество комплиментов звездным родителям и Андрею.

сыновья боярскойИсточник: Соцсети

«У талантливых родителей талантливые дети! Такая мама, как Лиза, достойна таких детишек!», «Какой красавчик! Андрей похож на мужа, а младший как будто на вашу родню. С праздником!», «Какой прекрасный парень! Мои поздравления», «Андрюха — копия мама», «Какой взрослый красавец!», «Красивый парень! На маму очень похож», «Новый краш ТикТока подрастает», «Взял лучшее от мамы и папы» – написали они.

Напомним, Елизавета Боярская и Максим Матвеев поженились в 2010 году. У пары также есть младший сын Григорий. Ему семь лет.