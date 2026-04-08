Жена Романа Попова рассказала, как живет с тремя детьми после смерти мужа

Юлия Попова дала первое большое интервью после смерти мужа — актера Романа Попова. Женщина рассказала, как живет с тремя детьми на протяжении пяти месяцев со дня его ухода.
Она отметила, что старается адаптироваться к новой жизни. Справиться с потерей близкого человека Поповой помогли профессиональные знания по психологии. Будучи специалистом в этой области, она первым делом начала думать, вокруг чего будет строить свою жизнь.
«Теперь я выстраиваю жизнь вокруг этих интересов — того, что меня вдохновляет, оживляет, дает энергию. Во-первых, это дети, во-вторых, это моя профессия, которую я очень люблю, и, в-третьих, какие-то бытовые задачи. Они не дают просто так лечь, расслабиться и отдохнуть в депрессии. Постоянно нужно что-то делать, и это держит в тонусе, помогает двигаться, вставать по утрам», — рассказала Попова в интервью The Voice.
Она также помогает пережить утрату и детям — 15-летнему Федору, 13-летней Лизе и семилетней Марте. Женщина подчеркнула, что ей важно оставаться для них устойчивым взрослым, который на своем примере показывает, как правильно справляться с горем.
По словам Поповой, в каждом из детей она видит частичку своего мужа. Старший сын, как и папа, увлекается музыкой, средняя дочь обожает устраивать праздники и дарить подарки, а младшая унаследовала от отца добрые глаза. Вдова звезды сериала «Полицейский с Рублевки» призналась, что была очень счастлива с ним в браке. Их союз существовал почти 20 лет.
«Имя Роман говорит о том, что человек очень романтичный. Ромка был очень романтичным до конца. Он был веселый, щедрый, у меня всегда были цветы, любимая еда. Если мне что-то было нужно, он всегда поддерживал. В нашем браке я была стратегом — просчитывала какие-то ходы, а он занимался их реализацией, искал для этого ресурсы. И мы вместе что-то придумывали. Это было органично, правильно. Это была жизнь, и мы жили ее так», — отметила многодетная мама.
Напомним, Роман Попов в 2018 году узнал о том, что у него рак мозга. Благодаря лечению болезнь отступила. Однако позже случился рецидив. Актер ушел из жизни 28 октября 2025 года. Ему было всего 40 лет.