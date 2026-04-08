Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Елизавета Моряк сыграет Элен Курагину в «Войне и мире» Андреасяна: фото в образе

Актриса присоединилась к звездному актерскому составу новой экранизации
Елизавета Моряк на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети

Елизавета Моряк сыграет холодную красавицу Элен Курагину в новой экранизации романа «Война и мир». Об этом сообщил режиссер фильма Сарик Андреасян, добавив, что хочет расширить привычный образ «красивой куклы» или «коварной интриганки».

Постановщик поделился в личном блоге фотографиями своей жены в образе роковой героини.

Елизавета Моряк на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети

«Элен Курагина в исполнении Лизы Моряк — это не просто кастинг. Это наше высказывание. Попытка взглянуть на классику под новым, возможно, неожиданным углом», — признался режиссер.

Андреасян привел цитату Льва Толстого: «Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно и тени кокетства, а, напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и слишком сильно действующую красоту…».

Елизавета Моряк на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети

«Сыграть такую женщину — не значит просто быть красивой, — отметил Андреасян. — Нужно суметь сыграть пустоту, скрывающую холодный, аналитический ум. Игру обаяния без души».

Елизавета Моряк и Матвей Лыков на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети

Режиссер отметил, что хочет показать Элен «не как антигероиню на фоне Наташи, а как абсолютный, законченный феномен эпохи». Курагина — не кокетка, она — стратег, считает Андреасян.

Елизавета Моряк на съемках фильма «Война и мир» / фото: соцсети

Елизавета Моряк — супруга Сарика Андреасяна. Актриса известна по ролям в фильмах и сериалах «Жизнь по вызову», «Онегин», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане».

Ранее стало известно, что Анатоля Курагина в «Войне и мире» сыграет Матвей Лыков, князем Болконским станет Станислав Бондаренко, а роль Наташи Ростовой исполнит Полина Гухман.

Фильм «Война и мир» выйдет в российских кинотеатрах 18 февраля 2027 года.