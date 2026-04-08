Елизавета Моряк сыграет холодную красавицу Элен Курагину в новой экранизации романа «Война и мир». Об этом сообщил режиссер фильма Сарик Андреасян, добавив, что хочет расширить привычный образ «красивой куклы» или «коварной интриганки».
Постановщик поделился в личном блоге фотографиями своей жены в образе роковой героини.
«Элен Курагина в исполнении Лизы Моряк — это не просто кастинг. Это наше высказывание. Попытка взглянуть на классику под новым, возможно, неожиданным углом», — признался режиссер.
Андреасян привел цитату Льва Толстого: «Элен была так хороша, что не только не было в ней заметно и тени кокетства, а, напротив, ей как будто совестно было за свою несомненную и слишком сильно действующую красоту…».
«Сыграть такую женщину — не значит просто быть красивой, — отметил Андреасян. — Нужно суметь сыграть пустоту, скрывающую холодный, аналитический ум. Игру обаяния без души».
Режиссер отметил, что хочет показать Элен «не как антигероиню на фоне Наташи, а как абсолютный, законченный феномен эпохи». Курагина — не кокетка, она — стратег, считает Андреасян.
Елизавета Моряк — супруга Сарика Андреасяна. Актриса известна по ролям в фильмах и сериалах «Жизнь по вызову», «Онегин», «Простоквашино», «Сказка о царе Салтане».
Ранее стало известно, что Анатоля Курагина в «Войне и мире» сыграет Матвей Лыков, князем Болконским станет Станислав Бондаренко, а роль Наташи Ростовой исполнит Полина Гухман.
Фильм «Война и мир» выйдет в российских кинотеатрах 18 февраля 2027 года.