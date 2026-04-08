Павел Ворожцов признался, что не всегда доволен своей игрой

Павел Ворожцов на презентации ИРИ, фото: пресс-служба

Актер Павел Ворожцов поделился, что не всегда остается доволен собственной актерской игрой. Его слова передал «Пятый канал».

Артист объяснил, что на его восприятие собственной работы оказывают влияние несколько факторов, среди которых работа с режиссером и личные ожидания.

Актер отметил, что смотрит фильмы со своим участием.

«Смотришь и понимаешь, что можно было лучше, зная себя, а иногда зная себя и зная режиссера, понимаешь, что все равно лучше нельзя уже было. По-разному бывает», — раскрыл артист.

Однако к любым неудачам Ворожцов старается относиться со спокойствием и не испытывает сильного сожаления. Актер понимает, что сделал все, что было в его силах.