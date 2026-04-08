«Ленфильм» и ON Медиа договорились о совместном производстве кино и сериалов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Старейшая российская киностудия «Ленфильм» и холдинг ON Медиа, управляющий бизнесами группы МТС в сфере развлечений, договорились о планах совместного производства фильмов, сериалов и анимационных проектов. Об этом сообщил председатель комитета по культуре Санкт-Петербурга Федор Болтин во «ВКонтакте».
«Киностудия “Ленфильм” и холдинг ON Медиа заключили соглашение о сотрудничестве», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также в планах сторон — обмен технологиями и профессиональными кадрами, совместная образовательная и выставочная деятельность, продвижение отечественного кино и расширение сотрудничества с зарубежными партнерами в сфере кинематографии. Кроме того, «Ленфильм» и ON Медиа намерены вместе участвовать в госпрограммах поддержки кино, обмениваться опытом, исследованиями и аналитикой рынка. Еще одним из направлений сотрудничества станет взаимное предоставление студий, техники и оборудования для съемок и постпродакшна.
«Мы активно пользуемся городской съемочной инфраструктурой, а недавно начали интеграцию компании “Объединенные русские киностудии”, которая управляет кинопроизводственным комплексом “Кинополис” в Санкт-Петербурге. Объединив усилия с “Ленфильмом”, мы сможем действовать эффективнее, выпуская проекты сообща и тем самым сохраняя традиции ленинградской школы кино», — отметила гендиректор ON Медиа Софья Митрофанова, чьи слова приводятся в пресс-релизе холдинга.
Гендиректор «Ленфильма» Надежда Андрющенко напомнила, что киностудия недавно была передана в ведение города и становится центром патриотического и военно-исторического кино. «Уверена, что объединение ресурсов и компетенций киностудии “Ленфильм” и ON Медиа позволит нам реализовывать яркие совместные проекты — будь то полнометражные фильмы, сериалы или инновационные форматы, которые, несомненно, станут мостом между прошлым и будущим отечественного кинематографа», — сказала она.