Продюсер Скобеев: cовременная анимация РФ продолжает традиции советских мастеров

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Современная российская анимация достойно продолжает традиции великих мастеров — советских аниматоров. Таким мнением с ТАСС поделился продюсер мультфильма «Булгаковъ», отмеченного премиями «Золотой орел» и «Ника» в категории «Лучший анимационный фильм», Николай Скобеев в День российской анимации.
«Современная российская анимация продолжает традиции, заложенные в советское время великими мастерами», — подчеркнул собеседник агентства. В пример Скобеев привел авторские анимационные фильмы «На выброс» режиссера Константина Бронзита и «Алешенька» Дмитрия Геллера, а также отметил долгосрочную тенденцию трансформации классических анимационных брендов в различные аудиовизуальные и кинопродукты.
Продюсер напомнил, что именно в России зародилась кукольная анимация. «Россия является родоначальником кукольной анимации в мире. Владислав Старевич первым начал создавать кукольные фильмы и показывать их широкой публике. Сейчас детская мультипликация, в том числе сериалы, успешно развивается благодаря крупным студиям, таким как “Союзмультфильм”, “Рики Групп”, “Паровоз”, “Воронеж”, “КиноАтис”, “Мельница”, “Ярко” и другим членам Ассоциации анимационного кино в России. Вместе они продолжают держать высокую планку российской анимации в контексте количества и качества контента», — заключил он.
День российской анимации
8 апреля 2026 года в РФ в четвертый раз официально отмечается День российской анимации. Праздник был учрежден указом президента РФ Владимира Путина от 12 августа 2022 года в ознаменование 110-летия отечественной анимации. 8 апреля 1912 года в России состоялась премьера первого анимационного фильма — «Прекрасная Люканида, или Война рогачей с усачами» Владислава Старевича.