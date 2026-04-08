Новый мультсериал «Крошки» выйдет к 90-летию «Союзмультфильма»

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» к своему 90-летию выпустит мультсериал «Крошки», главными героями которого станут персонажи классических советских лент в детском возрасте. Об этом в интервью ТАСС ко Дню российской анимации сообщила генеральный директор киностудии имени М. Горького, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
«Мы на “Союзмультфильме” видим большой потенциал у нового мультсериала “Крошки”, который рассчитан на самую юную аудиторию, для детей от одного года до трех лет. Его героями станут персонажи “Союзмультфильма” в детском возрасте», — сказала собеседница агентства
Среди героев будущего проекта — маленький Львенок из мультфильма «Как львенок и черепаха песню пели», Волк из «Ну, погоди!», Кот Матроскин, Винни Пух, Мартышка из «38 попугаев» и другие. «Символично, что проект с “малышами” выходит в год 90-летия “Союзмультфильма”. То есть, “Нам 90, а чувствуем себя на 9!” как любят шутить у нас на студии», — отметила Слащева.