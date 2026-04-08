Любимова поздравила соотечественников с Днем российской анимации

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила признательность тем, кто трудится над отечественными мультфильмами. Поздравление глава ведомства опубликовала в своем канале в Мах.
«Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с Днем российской анимации! Выражаю признательность тем, кто трудится на благо этой отрасли. Именно ваша работа делает анимацию по-настоящему незабываемой и близкой самым разным поколениям. Желаю вам удачи и воплощения задуманного!» — написала она.
Любимова добавила, что Министерство культуры уделяет особое внимание поддержке анимационных проектов: например, в прошлом году было выпущено более 40 картин, 8 из которых были созданы в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Также при участии министерства в 2025 году был проведен ряд анимационных мероприятий в разных регионах России.
«Это особый вид искусства, который является неотъемлемой частью нашей культуры и неизменно дарит радость и детям, и взрослым. Отечественные мультфильмы учат нас чести, смелости и справедливости, рассказывают удивительные истории и вдохновляют на свершения. Благодаря им мы верим в чудеса и победу добра над злом. Они давно стали классикой и вошли в золотой фонд кинематографа», — заключила министр.