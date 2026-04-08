В фильме Мэрил Стрип играет властную и безжалостную главу модного журнала, образ которой, как считается, списан с Анны Винтур. В интервью Анна подтвердила, что была прототипом героини, сказав, что для нее «огромная честь быть сыгранной Мэрил». Ранее Винтур более неоднозначно отзывалась о своей героине.