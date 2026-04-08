Легендарный главред Анна Винтур и сыгравшая ее прототип в обеих частях «Дьявол носит Prada» Мэрил Стрип приняли участие в фотосессии для журнала Vogue.
В фильме Мэрил Стрип играет властную и безжалостную главу модного журнала, образ которой, как считается, списан с Анны Винтур. В интервью Анна подтвердила, что была прототипом героини, сказав, что для нее «огромная честь быть сыгранной Мэрил». Ранее Винтур более неоднозначно отзывалась о своей героине.
На фотографиях, сделанных Энни Лейбовиц, героини фотосета предстали в ярких и гармонирующих друг с другом образах. На трехкратной обладательнице премии «Оскар» был серый брючный костюм, а на Анне Винтур — длинное красное пальто. На другом кадре Мэрил Стрип примерила синий костюм, а Винтур надела красное платье в пол.
Фильм «Дьявол носит Prada» основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер, которая была ассистенткой Винтур в Vogue. В главной роли снялась Энн Хэтэуэй, сыгравшая начинающую журналистку, которая устраивается помощницей к хладнокровному редактору вымышленного издания «Подиум». «Дьявол носит Prada 2», продолжение оригинального фильма, выйдет в кинотеатрах 1 мая.
Ранее Мэрил Стрип и Энн Хэтэуэй удивили яркими образами на премьере «Дьявол носит Prada 2» в Токио.