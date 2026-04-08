Названы самые популярные мультсериалы у россиян

Отдельное внимание в исследовании уделяется пересматриваемости анимационного контента. По данным «Кион», зрители чаще возвращаются к уже знакомым проектам, чем к новым. При этом лидером по повторным просмотрам стал «Умка на елке», несмотря на то что в общем рейтинге стабильно лидируют «Три кота». Также в числе часто пересматриваемых проектов оказался формат «Маша и Медведь: Песенки для малышей», что указывает на высокий спрос на короткий и музыкальный контент для детей.