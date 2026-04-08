Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Названы самые популярные мультсериалы у россиян

Ими стали «Три кота» и «Чебурашка»
Кадр из сериала «Чебурашка»
Кадр из сериала «Чебурашка»

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Мультсериалы «Три кота» и проект «Чебурашка» стали самыми популярными анимационными проектами у российских зрителей. Об этом свидетельствуют результаты приуроченного ко Дню российской анимации исследования онлайн-кинотеатра «Кион», с которым ознакомился ТАСС.

«Ко Дню российской анимации, который отмечается 8 апреля, онлайн-кинотеатр “Кион” проанализировал интерес зрителей к жанру. В топе самых популярных проектов — проверенные временем франшизы: “Три кота” и “Маша и Медведь”, а также “Чебурашка”, — говорится в сообщении.

Кадр из сериала «Чебурашка»
Кадр из сериала «Чебурашка»

Согласно данным аналитики, интерес к отечественной анимации в первом квартале 2026 года вырос на 22,5% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. В целом за период с апреля 2025 года по апрель 2026 года анимационный контент занял 19% от общего объема потребления на платформе.

В числе наиболее востребованных проектов, помимо «Трех котов» и «Чебурашки», оказались «Маша и Медведь», а также ряд других популярных мультфильмов. Как отмечают аналитики, зрители чаще выбирают уже знакомые франшизы, что подтверждает устойчивый интерес к проверенным форматам.

Отдельное внимание в исследовании уделяется пересматриваемости анимационного контента. По данным «Кион», зрители чаще возвращаются к уже знакомым проектам, чем к новым. При этом лидером по повторным просмотрам стал «Умка на елке», несмотря на то что в общем рейтинге стабильно лидируют «Три кота». Также в числе часто пересматриваемых проектов оказался формат «Маша и Медведь: Песенки для малышей», что указывает на высокий спрос на короткий и музыкальный контент для детей.