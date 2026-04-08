«Союзмультфильм» расширил международную дистрибуцию до 120 стран

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. География дистрибуции киностудии «Союзмультфильм» достигла 120 стран, крупнейшим рынком сбыта контента стали Китай и страны Ближнего Востока. Об этом в интервью ТАСС ко Дню российской анимации сообщила генеральный директор киностудии имени М. Горького, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
«География дистрибуции “Союзмультфильма” значительно расширилась: сегодня студия работает более чем со 120 странами. Первое место в структуре международной дистрибуции “Союзмультфильма” занимает Китай», — сказала собеседница агентства, отметив, что важным событием 2025 года стал выход сериала «Умка» в эфир крупнейшего детского телеканала Китая — CCTV-14.
На второй позиции — страны Ближнего Востока. «Здесь есть своя специфика с точки зрения международных продаж: в регионе охотно покупают детский контент, но цены значительно ниже европейских. Контентный рынок в этом регионе сильно сегментирован — много сильных игроков с небольшой аудиторией у каждого», — рассказала директор киностудии, добавив, что третье место заняла Юго-Восточная Азия. По ее словам, права на анимационные проекты «Союзмультфильма» в 2024—2025 гг. также были приобретены вещателями и платформами в Монголии и странах Латинской Америки.
«Также в 2025 году мы сделали еще один важный шаг — открыли направление дистрибуции популярного зарубежного контента — и первым таким проектом стал мультсериал “Маугли и Акира” — совместного производства сингапурской компании PowerKids Entertainment в сотрудничестве с BeIN (Катар), Dea Planeta (Латинская Америка), Telegael (Ирландия) и TwelveP Animation (ОАЭ). 13 апреля мультсериал выйдет в эфир нашего телеканала “Мультиландия”, — рассказала Слащева.
Она отметила важность формирования новых каналов дистрибуции, подчеркнув, что в перспективе это может привести к созданию уникальных проектов на стыке индустрий разных стран. Так, «Союзмультфильм» сейчас обсуждает с продюсерами из Индии проект полнометражного анимационного фильма по вселенной героев «Маугли».
Говоря о международном признании, Слащева сообщила, что ежегодно отечественные ленты получают награды на смотрах в различных странах мира, несмотря на все ограничения. «Да, их меньше, чем до текущих ограничений, однако, они есть, что еще раз подтверждает расхожий тезис, что у анимации нет границ», — заключила она.