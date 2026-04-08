В Лос-Анджелесе состоялась светская премьера третьего сезона сериала «Эйфория». По красной дорожке прошлись исполнители главных ролей: Зендая, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и другие.
29-летняя Зендая позировала фотографам в смелом коричневом атласном платье с открытой спиной от Ashi Studio. Звезда, только что завершившая промотур фильма «Вот это драма!», уложила короткие волосы и дополнила образ минимальным набором аксессуаров: туфлями на каблуках из коричневого атласа и серьгами-кольцами, украшенными бриллиантами.
28-летняя Сидни Суини для премьеры выбрала белое обтягивающее мини-платье от Pierre Cardin с поясом и длинной накидкой. Актриса распустила волосы и уложила их мягкими волнами. Образ дополнили серебристые туфли и мягкий макияж.
Зендая, вернувшаяся к роли Ру Беннетт, сказала, что ее героиня многому научила ее. «Вся съемочная группа видела, как я росла. Я очень многим обязана этому сериалу», — призналась она.
Суини, исполняющая в сериале роль Кэсси, намекнула, что третий сезон будет бурным для ее героини.
Джейкоб Элорди появился на красной дорожке в элегантном черном костюме Bottega Veneta. Свой образ звезда «Франкенштейна» дополнил солнцезащитными очками классической формы.
Премьера первого сезона «Эйфории» состоялась в 2019 году. Сериал моментально стал одним из самых популярных шоу, а исполнители главных ролей — Зендая, Сидни Суини и Джейкоб Элорди, — превратились в мировых звезд.
Премьера третьего сезона «Эйфории» состоится 12 апреля 2026 года.