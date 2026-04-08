Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Зендая в смелом платье и Сидни Суини в мини посетили премьеру нашумевшего сериала

Звезды «Эйфории» вышли на красную дорожку на премьере продолжения сериала в Лос-Анджелесе
Зендая
Источник: Legion-Media.ru

В Лос-Анджелесе состоялась светская премьера третьего сезона сериала «Эйфория». По красной дорожке прошлись исполнители главных ролей: Зендая, Сидни Суини, Джейкоб Элорди и другие.

29-летняя Зендая позировала фотографам в смелом коричневом атласном платье с открытой спиной от Ashi Studio. Звезда, только что завершившая промотур фильма «Вот это драма!», уложила короткие волосы и дополнила образ минимальным набором аксессуаров: туфлями на каблуках из коричневого атласа и серьгами-кольцами, украшенными бриллиантами.

Сидни Суини
Источник: Legion-Media.ru

28-летняя Сидни Суини для премьеры выбрала белое обтягивающее мини-платье от Pierre Cardin с поясом и длинной накидкой. Актриса распустила волосы и уложила их мягкими волнами. Образ дополнили серебристые туфли и мягкий макияж.

Зендая, вернувшаяся к роли Ру Беннетт, сказала, что ее героиня многому научила ее. «Вся съемочная группа видела, как я росла. Я очень многим обязана этому сериалу», — призналась она.

Зендая
Источник: Legion-Media.ru

Суини, исполняющая в сериале роль Кэсси, намекнула, что третий сезон будет бурным для ее героини.

Сидни Суини
Источник: Legion-Media.ru

Джейкоб Элорди появился на красной дорожке в элегантном черном костюме Bottega Veneta. Свой образ звезда «Франкенштейна» дополнил солнцезащитными очками классической формы.

Джейкоб Элорди
Источник: Legion-Media.ru

Премьера первого сезона «Эйфории» состоялась в 2019 году. Сериал моментально стал одним из самых популярных шоу, а исполнители главных ролей — Зендая, Сидни Суини и Джейкоб Элорди, — превратились в мировых звезд.

Премьера третьего сезона «Эйфории» состоится 12 апреля 2026 года.