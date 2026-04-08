Создатели «Фиксиков» планируют выпустить новый полнометражный мультфильм в 2027 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Новый полнометражный анимационный фильм «Фиксики и инопланетяне» выйдет в российский прокат в 2027 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
«В конце года мы покажем первый трейлер полнометражного фильма о фиксиках, который выйдет в прокат в 2027 году», — рассказала Немчина.
Анимационный фильм «Фиксики и инопланетяне» станет третьим по счету полнометражным проектом о маленьких человечках, которые живут в приборах, механизмах и других вещах, созданных трудом человека, и ухаживают за ними. Согласно данным на сайте «Рики», детали сюжета и актерский состав пока держатся в секрете. Известно лишь то, что фиксикам придется решать задачу инопланетного масштаба, сорвать планы коварного злодея и обрести нового друга. Ведущий режиссер проекта — Борис Чертков. Авторы сценария: Евгений Антропов и Георгий Васильев («Фиксики против кработов», «Фиксики: большой секрет»).
«Фиксики» — это проект студии «Аэроплан» (входит в структуру ГК «Рики»). В его основе — развивающий мультсериал, премьера которого состоялась в 2010 году в телепередаче «Спокойной ночи, малыши!». В 2025 году сериал «Фиксики» отметил 15-летие. В честь даты в декабре прошлого года Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Фиксики» серии «Российская (советская) мультипликация».
Флагманским проектом «Рики» в текущем году станет релиз фильма «Смешарики сквозь вселенные» в августе. Сценарий к нему написал известный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
«Из того, что уже в работе и чем мы очень гордимся — это наша “Азбука благотворительности со Смешариками”, которую мы создаем в партнерстве с Фондом “Круг добра”, при поддержке АНО “Институт развития интернета” (ИРИ) и Общественной палаты РФ. Очень добрый образовательный проект, рассказывающий о том, как просто помогать тем, кто сегодня нуждается в нашей помощи», — добавила Немчина.