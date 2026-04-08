Продюсер Скобеев: российская анимация остается востребованной за рубежом

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Российские анимационные проекты продолжают сохранять высокий уровень качества и конкурентоспособности на международном рынке. Об этом ТАСС сообщил продюсер мультфильма «Булгаковъ», отмеченного премиями «Золотой орел» и «Ника» в категории «Лучший анимационный фильм», Николай Скобеев в День российской анимации.
«Современная анимация отличается высокой креативностью, а ее художественное качество нередко соответствует мировым стандартам, что позволяет российским проектам быть конкурентоспособными и востребованными за рубежом», — сказал он.
Скобеев отметил, что государственная поддержка остается важным фактором развития отрасли. «В России успешно функционирует государственные институты поддержки: подготовки кадров, производства и продвижения анимации. При этом индустриальных студий, особенно в регионах, по-прежнему недостаточно. Особенное внимание со стороны государства к коммерческой и авторской анимации — надежный вклад в развитие подрастающего поколения», — добавил собеседник агентства.
Продюсер подчеркнул значимость Ассоциации анимационного кино России. «Это одна из важнейших организаций, представляющих интересы индустрии анимационного искусства в России. Ассоциация активно участвует в законодательных инициативах по развитию отрасли, повышении уровня подготовки профессиональных кадров, развитии анимационных студий, пропаганде достижений российской анимации и ее международном продвижении. Анимация — очень дорогой вид производства и наличие саморегулируемой организации помогает студиям быть в контексте государственной культурной политики» — заключил Скобеев.