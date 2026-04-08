Режиссер Бурнашев: иностранные компании интересуются проектами якутских кинематографистов

«Это участие на самом деле стало важной отправной точкой. Впервые якутское кино было представлено со своим стендом на таком большом мероприятии. И это важно было не только как символ, а именно как момент, когда мы все почувствовали, что тоже являемся частью большого мирового кинематографа. Мы привезли на этот рынок около 20 своих работ, а также будущие наши проекты. Что важно отметить, наш стенд, наша ассоциация, наши фильмы очень заинтересовали наших коллег по всему миру. Были реальный интерес, уже предварительные переговоры с компаниями из разных стран, в том числе и с Китаем, Австралией, Кореей, Японией и так далее. На мой взгляд, это не финал работы ассоциации, это только начало», — сказал Бурнашев, комментируя итоги поездки.