Режиссер Бурнашев: иностранные компании интересуются проектами якутских кинематографистов

ЯКУТСК, 8 апреля. /ТАСС/. Якутские кинопроекты заинтересовали иностранные компании на Гонконгском международном рынке кино и телевидения (FILMART), где прошли предварительные переговоры. Об этом сообщил журналистам якутский режиссер, продюсер, сценарист, исполнительный директор ассоциации кинематографистов Якутии Степан Бурнашев.
Павильон Республики Саха (Якутия) был впервые представлен на FILMART в Гонконге, одном из крупнейших кинорынков Азии.
«Это участие на самом деле стало важной отправной точкой. Впервые якутское кино было представлено со своим стендом на таком большом мероприятии. И это важно было не только как символ, а именно как момент, когда мы все почувствовали, что тоже являемся частью большого мирового кинематографа. Мы привезли на этот рынок около 20 своих работ, а также будущие наши проекты. Что важно отметить, наш стенд, наша ассоциация, наши фильмы очень заинтересовали наших коллег по всему миру. Были реальный интерес, уже предварительные переговоры с компаниями из разных стран, в том числе и с Китаем, Австралией, Кореей, Японией и так далее. На мой взгляд, это не финал работы ассоциации, это только начало», — сказал Бурнашев, комментируя итоги поездки.
Как отметил заместитель генерального директора Центра поддержки экспорта Якутии Николай Саввин, в Гонконге прошло более 170 переговоров. «Был интерес среди иностранной аудитории, в частности, таких жанров, как комедия, хоррор, а также фильмов, где человек преодолевает самого себя. Помимо этого, что, больше всего еще удивило, есть интерес к документальным фильмам», — сказал Саввин. Якутский продюсер и актер Степан Порядин выделил интерес зарубежных компаний к вертикальным мини-сериалам, продолжительность которых составляет около 1 минуты.
Как отметил руководитель государственной национальной кинокомпании «Сахафильм» Алексей Егоров, работа в этом направлении должна быть системной. При этом, по его словам, не стоит ослаблять также работу внутри республики. «То, что происходит у нас внутри республики, это наш фундамент, наша опора. Поэтому вся работа, которая проводится внутри республики, должна продолжаться и должна усиливаться, то есть мы внутренний рынок тоже должны развивать. Но на сегодняшний день — кинематографисты нашей республики — их уровень профессиональный уже готов. Мы готовы представить наш продукт — наши фильмы, анимацию — уже за границей и готовы к работе на мировом уровне», — заключил он.
Кино в Якутии
Якутия вышла на второе место после Москвы по объемам создания кинолент. В 2025 году сборы якутских фильмов составили 280 млн рублей, что стало рекордным показателем и почти вдвое больше достижения позапрошлого года в 150 млн рублей.
В Якутии в 2022 году принят региональный закон о господдержке кинематографии. Ежегодно с 2020 года в Якутии проходит конкурсный отбор, по итогам которого из бюджета республики предоставляют субсидии на поддержку и укрепление национального кинопроизводства. С 2022 года в селах Якутии открывают кинозалы, оснащенные якутской технологией «Экстра синема».
Ассоциация кинематографистов Якутии была сформирована в 2023 году. «[Ранее] долгое время мы разобщенно работали сами по себе, и в 2023 году мы осознали, что нужно объединяться, — пояснил Бурнашев. — С 2025 года мы начали активную работу. Ассоциация нужна для прямого разговора с органами исполнительной власти нашей республики, облегчает работу с Корпорацией развития Якутии, облегчает работу с Центром поддержки экспорта. Конечно же, [предусмотрена] работа с такими же ассоциациями и гильдиями по всему миру. Так, у нас уже подписан меморандум о совместной работе с Ассоциацией кинопродюсеров Республики Кыргызстан».