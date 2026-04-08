Что известно про нового Анатоля Курагина: 7 неожиданных фактов о сыне «Казановы» Матвее Лыкове

8 апреля Матвей Лыков отмечает 39-й день рождения — и, похоже, выходит на новый виток популярности. Рассказываем неожиданные факты об актере, который сейчас у всех на слуху
Мария Владимирова
Автор Кино Mail
Матвей Лыков в образе Анатоля Курагина

В грядущей экранизации «Войны и мира» бесчестного соблазнителя Анатоля Курагина сыграет Матвей Лыков — сын знаменитого «Казановы» из популярного сериала 90-х «Улицы разбитых фонарей». Версия о том, что кастинг Лыков-младший прошел только благодаря фамилии отца, не выдерживает критики: актерством он заинтересовался уже в сознательном возрасте, построив карьеру в другой сфере. Ко дню рождения Матвея Лыкова рассказываем о нем интересные факты.

Получил диплом преподавателя-лингвиста

Матвей Лыков

По первому образованию Матвей Лыков — преподаватель-лингвист. Он окончил Педагогический университет им. Герцена в Петербурге. Разговорную практику на английском оттачивал во время работы в арт-галерее, куда активно привозили иностранных туристов. На старших курсах вуза преподавал школьникам испанский язык.

Лыков свободно говорит на английском, испанском, итальянском и французском языках. Причем последний он активно изучал в Сорбонне и даже овладел особым парижским сленгом — верланом, при котором части слов меняются местами и произносятся «наоборот».

Уговорил родителей усложнить себе учебу

Матвей и Александр ЛыковыИсточник: PersonaStars

Окончив седьмой класс, Матвей убедил родителей, что хочет перейти в школу с углубленным изучением английского языка. Чтобы нагнать программу, подросток буквально спал со словарями. В итоге разрыв в знаниях он быстро ликвидировал.

Перешел в модели из мойщика туалетов

После четвертого курса молодой человек отправился на летние каникулы в США по программе Work & Travel, но из-за бюрократической ошибки ему отказали в квалифицированной работе. Пришлось трудиться дворником, мойщиком туалетов, курьером.

Однажды он решился без всякой протекции зайти в модельное агентство в Нью-Йорке и предложить сотрудничество. Как в кино, его приняли.

Входил в топ самых востребованных моделей мира

Матвей Лыков построил успешную карьеру в модельном бизнесе

В 2009 году Матвей Лыков вошел в топ-10 самых востребованных подиумных моделей-мужчин в мире. Он сотрудничал с модными домами Jil Sander, Dior, Gucci. Во время работы с Jil Sander получил прозвище «робот» — за быструю смену образов и четкое выполнение задач на показах.

Сменил работу в кадре на закадровую

Проработав пять лет в модельном бизнесе, он решил развиваться в новом направлении. Его всегда интересовали фотография и постановка, поэтому в 2013 году он поступил в Международную школу кино и телевидения в Париже на режиссерский курс, а затем работал оператором.

В мир кино его привел Бекмамбетов

Кадр из фильма «Он — дракон»

Пропуском в большое кино стал клип французского исполнителя Woodkid — фактически короткометражный фильм, в котором Лыков сыграл главную роль. В нем харизматичного актера заметил Тимур Бекмамбетов и пригласил в проект «Он — дракон», где Лыков сразу получил главную роль.

Картина вошла в тройку самых кассовых российских фильмов в международном прокате за 2016 год. С этого момента началась его актерская карьера, хотя активно сниматься он стал уже в 2020-х. Среди заметных проектов — «Майор Гром: Игра», «Красная поляна», «Склиф», «Жить жизнь».

Сердце актера занято эффектной испанкой

Матвей Лыков с женойИсточник: Соцсети

Красивый, талантливый и успешный Матвей Лыков уже более десяти лет женат на дизайнере Джессике Стенерос — испанке со шведскими корнями. Актер считает, что эта встреча была предначертана: не случайно вторым языком он когда-то выбрал именно испанский.

Пара воспитывает двух дочерей — Сиенну и Лу. В семье говорят сразу на нескольких языках: Джессика общается с детьми на испанском, Матвей — на русском. А когда родителям нужно обсудить что-то без детей, они переходят на французский, поскольку английский девочки уже хорошо понимают.