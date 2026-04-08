Третья часть мультфильма «Финник» выйдет в 2028 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Продолжение фильма о приключениях озорного домового Финника выйдет в широкий прокат в России в 2028 году. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
«В третьей части мы переносим Финника и Кристину в современный мегаполис, где все предусмотрено не только для людей, но и для домовых, и сама среда становится важной частью истории. В центре сюжета — детективная история: героям предстоит разобраться в серии загадочных краж, при которых исчезают старинные артефакты, драгоценности и даже целые здания. Однако на этом сохраним интригу. Мы планируем, что продолжение выйдет в 2028 году», — рассказала Немчина.
В 2025 году в РФ с успехом вышел мультфильм «Финник 2». Он также был показан в странах Ближнего Востока и других территориях, «где был очень тепло принят семейной аудиторией», отметила гендиректор Немчина. «У фильма большое международное будущее, и мы работаем над расширением его присутствия на других рынках», — добавила собеседница агентства.
После успешного проката второй части в планах создателей — запуск третьего сезона сериала «Детектив Финник», также сообщила Немчина.
Первая часть франшизы вышла в прокат в марте 2022 года, тогда ее посмотрели около 2 млн зрителей, рассказали ранее в группе компаний. Фильм получил множество престижных наград, в том числе премию «Золотой орел» как лучший анимационный фильм.
Группа компаний «Рики» основана в 2003 году и на сегодняшний день входит в число лидеров российского анимационного рынка. В ее портфолио — такие известные анимационные бренды, как «Смешарики», «Фиксики», «Финник», «Малышарики», «Бодо Бородо» и другие. Согласно информации на сайте ГК «Рики», ее проекты транслируются в сотне стран мира и переведены на 50 языков и диалектов. По приведенным гендиректором данным, по итогам 2025 года объем произведенной анимации составил 1,2 тыс. минут.