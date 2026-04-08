Создатели «Смешариков» работают над проектами для более взрослой аудитории

Генеральный директор «Рики» Юлия Немчина отметила, что в 2026 году вышел первый сериал группы компаний 18+ «Принц Галактики», созданный Алексеем Лебедевым
Кадр из мультсериала «Принц Галактики»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Группа компаний «Рики», в портфолио которой входят такие известные анимационные проекты, как «Смешарики», «Фиксики», «Финник» и другие, работает над проектами для более взрослой аудитории. В России отмечается нехватка такого контента, заявила в интервью ТАСС генеральный директор «Рики» Юлия Немчина.

«Действительно, дефицит подросткового контента отмечается многими. Проекты “Рики” все же ориентированы на широкую семейную аудиторию. — сказала Немчина. — Однако в направлении более взрослой аудитории мы также работаем. В 2026 году вышел наш первый сериал 18+ “Принц Галактики”, созданный Алексеем Лебедевым. Поклонникам “Смешариков” это имя очень хорошо знакомо. Проект необычный, сочетающий комедийную, драматическую составляющие в новом, взрослом ключе. Уже по первым отзывам мы понимаем, что зрителям эта история откликается».

Кадр из мультсериала «Принц Галактики»
Первые два эпизода комедийно-фантастического анимационного сериала «Принц Галактики» вышли в январе 2026 года. Это история неудачливой семьи Пардоновых, которой в наследство достается планета дельфинов Гэпос. Ее жители поднимают бунт против Пардоновых, которым приходится выживать и искать способ восстановить контроль над новым миром.

Гендиректор «Рики» отметила, что сегодня в обществе существует запрос на продвижение среди детей и молодежи российских культурных и традиционных ценностей. «Один из таких проектов — это “Азбука дружбы народов”, который мы создали совместно с Президентским фондом культурных инициатив. Получилось 17 серий об интересных фактах из жизни народов, проживающих на территории России», — указала она.