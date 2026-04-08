«Союзмультфильм» запустит ИИ-платформу для создания пользовательских мультфильмов

По словам генерального директора киностудии имени М. Горького Юлианы Слащевой, сервис будет ориентирован прежде всего на массовую аудиторию
Домашний кинотеатрИсточник: Unsplash

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» планирует запустить платформу на базе искусственного интеллекта, которая позволит пользователям самостоятельно создавать анимационный контент с персонажами студии. Об этом в интервью ТАСС, приуроченном ко Дню российской анимации, рассказала генеральный директор киностудии имени М. Горького, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«Платформа разрабатывается как инструмент, который даст пользователям легальный доступ к контентным активам студии — персонажам, голосам, музыке и локациям. Это не отдельный проект, а часть общей стратегии, охватывающей все направления деятельности», — сообщила Слащева.

По ее словам, сервис будет ориентирован прежде всего на массовую аудиторию. «Изначально платформа будет позиционироваться как b2c-площадка (b2c — модель бизнеса, в которой компания продает товар конечному потребителю или частному лицу — прим. ТАСС), однако в перспективе она может облегчить использование нашего контента и для бизнеса», — отметила она.

Как ожидается, пользователи смогут создавать короткие ролики с использованием оригинальных персонажей «Союзмультфильма», а лучшие работы будут демонстрироваться на телеканале «Мультиландия». «Через собственный контент дети будут показывать, как они видят развитие сюжетов и персонажей», — добавила Слащева.