«Союзмультфильм» запустит ИИ-платформу для создания пользовательских мультфильмов

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» планирует запустить платформу на базе искусственного интеллекта, которая позволит пользователям самостоятельно создавать анимационный контент с персонажами студии. Об этом в интервью ТАСС, приуроченном ко Дню российской анимации, рассказала генеральный директор киностудии имени М. Горького, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
«Платформа разрабатывается как инструмент, который даст пользователям легальный доступ к контентным активам студии — персонажам, голосам, музыке и локациям. Это не отдельный проект, а часть общей стратегии, охватывающей все направления деятельности», — сообщила Слащева.
По ее словам, сервис будет ориентирован прежде всего на массовую аудиторию. «Изначально платформа будет позиционироваться как b2c-площадка (b2c — модель бизнеса, в которой компания продает товар конечному потребителю или частному лицу — прим. ТАСС), однако в перспективе она может облегчить использование нашего контента и для бизнеса», — отметила она.
Как ожидается, пользователи смогут создавать короткие ролики с использованием оригинальных персонажей «Союзмультфильма», а лучшие работы будут демонстрироваться на телеканале «Мультиландия». «Через собственный контент дети будут показывать, как они видят развитие сюжетов и персонажей», — добавила Слащева.