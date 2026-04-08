«Союзмультфильм» переведет производство на гибрид ИИ и классической анимации

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» в перспективе ближайшего года полностью перейдет на гибридную модель производства, сочетающую традиционную анимацию и технологии искусственного интеллекта. Об этом в интервью ТАСС, приуроченном ко Дню российской анимации, рассказала генеральный директор киностудии имени М. Горького, председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.
«В “Союзмультфильме” работа с ИИ уже является частью ежедневной повестки и стратегического планирования, а к концу года все наше производство анимации станет гибридом традиционных технологий и ИИ», — отметила Слащева.
Глава киностудии отметила, что трансформация индустрии требует пересмотра подходов к созданию контента. «Не все участники рынка смогут адаптироваться к этим изменениям. Чтобы сохранить позиции, студиям необходимо активно внедрять технологии и пересматривать производственные процессы», — сказала она.
Слащева также обратила внимание на изменение медиапотребления аудитории и развитие стратегии «360». «Сегодня дети живут в цифровой среде и постоянно переключаются между форматами, поэтому важно присутствовать сразу в нескольких средах и создавать больше точек контакта с аудиторией», — объяснила Слащева.
Кроме того, студия разрабатывает цифровую платформу для пользовательского контента. «Если мы не возглавим этот тренд сейчас, то можем потерять аудиторию нового поколения», — заключила Слащева, добавив, что запуск сервиса ожидается уже в этом году.