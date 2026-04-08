Гендиректор «Смешариков»: российская анимация достигла очень высокого уровня

Группа компаний «Рики» основана в 2003 году и на сегодняшний день входит в число лидеров российского анимационного рынка. В ее портфолио — такие известные анимационные бренды, как «Смешарики», «Фиксики», «Финник», «Малышарики», «Бодо Бородо» и другие. Согласно информации на сайте ГК «Рики», ее проекты транслируются в сотне стран мира и переведены на 50 языков и диалектов. По приведенным гендиректором данным, по итогам 2025 года объем произведенной анимации составил 1 200 минут.