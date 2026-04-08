Гендиректор «Смешариков»: российская анимация достигла очень высокого уровня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Российская анимация за последние годы достигла «очень высокого качественного уровня», и с государственной поддержкой отрасль способна преодолеть любые вызовы. Такое мнение высказала в интервью ТАСС генеральный директор группы компаний (ГК) «Рики» Юлия Немчина.
«Поскольку сегодня мы отмечаем наш профессиональный праздник — День российской анимации, хочется поздравить коллег. Сегодня российская анимация на очень высоком качественном уровне. Уверена, что благодаря консолидированной поддержке со стороны государства, мы успешно продолжим преодолевать любые вызовы, сохраняя достоинство и добиваясь новых успехов», — сказала Немчина.
Группа компаний «Рики» основана в 2003 году и на сегодняшний день входит в число лидеров российского анимационного рынка. В ее портфолио — такие известные анимационные бренды, как «Смешарики», «Фиксики», «Финник», «Малышарики», «Бодо Бородо» и другие. Согласно информации на сайте ГК «Рики», ее проекты транслируются в сотне стран мира и переведены на 50 языков и диалектов. По приведенным гендиректором данным, по итогам 2025 года объем произведенной анимации составил 1 200 минут.
День российской анимации
8 апреля 2026 года в РФ в четвертый раз официально отмечается День российской анимации. Праздник был учрежден указом президента РФ Владимира Путина от 12 августа 2022 года в ознаменование 110-летия отечественной анимации. 8 апреля 1912 года в России состоялась премьера первого анимационного фильма — «Прекрасная Люканида, или война рогачей с усачами» Владислава Старевича.