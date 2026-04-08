«Фиксиков» перевели на 33 языка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Анимационные проекты группы компаний (ГК) «Рики» (создатели «Смешариков», «Пинкода», «Финника») востребованы от Латинской Америки до Китая, к примеру, мультсериал «Фиксики» переведен на 33 языка и представлен по всему миру. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
«Наши анимационные проекты востребованы в самых разных странах — от Латинской Америки до Ближнего Востока и Китая. “Фиксики” переведены на 33 языка и представлены по всему миру, мультфильм официально рекомендован образовательными платформами для внеклассных занятий в школах, и это лучшая демонстрация доверия к бренду», — рассказала собеседница агентства.
Гендиректор также отметила, что Китай остается стратегическим рынком для анимации «Рики». «Здесь наш совместный с YouKu проект “Тима и Тома” давно приобрел огромную популярность, собрав более 6,5 млрд просмотров, и мы уже работаем над пятым сезоном», — добавила она.
Ранее ТАСС сообщал, что в 2024 году в Китае вышел мультсериал «Диносити» от «Рики» о жизни семьи динозавров в большом городе, проект ориентирован на детей от четырех до восьми лет. Кроме того, большую популярность в КНР получили сериалы «Фиксики» и «Малышарики».
Группа компаний «Рики», основанная в 2003 году, является одним из лидеров российского анимационного рынка. В ее структуру входят две студии компьютерной анимации — «Петербург» (базируется в Санкт-Петербурге) и «Аэроплан» (базируется в Москве). Созданных на них мультсериалы переведены на более чем 40 языков, а права проданы в более 160 стран мира.