«Фиксиков» перевели на 33 языка

Группа компаний «Рики», основанная в 2003 году, является одним из лидеров российского анимационного рынка. В ее структуру входят две студии компьютерной анимации — «Петербург» (базируется в Санкт-Петербурге) и «Аэроплан» (базируется в Москве). Созданных на них мультсериалы переведены на более чем 40 языков, а права проданы в более 160 стран мира.