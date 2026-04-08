Эксперт Немчина: господдержка станет важным шагом для развития анимации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Принятие Госдумой законопроекта, дающего возможность финансировать производство и прокат отечественных анимационных фильмов на 100% из государственного бюджета, станет важным шагом для развития этой отрасли в России. Такое мнение высказала в интервью ТАСС генеральный директор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
«Перенос практики стопроцентного государственного финансирования на анимационные фильмы, безусловно, станет важным шагом в развитии российской анимационной индустрии. Это позволит студиям сосредоточиться на творческом процессе и продвижении отечественных мультфильмов, в том числе на международном рынке. Сегодня это особенно важно, поскольку подрастающее поколение нуждается в качественном познавательном контенте», — отметила Немчина.
В январе 2026 года соответствующий законопроект был принят в первом чтении, он находится на этапе рассмотрения во втором чтении.
«Что касается прогнозов, то мы очень надеемся, что законопроект будет принят в самое ближайшее время», — добавила собеседница агентства.
Документ был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ в декабре 2025 года. Изменения предлагается внести в закон «О государственной поддержке кинематографии РФ», предусмотрев возможность госфинансирования производства и проката национальных анимационных фильмов для детей и юношества в полном размере. Сейчас предусмотрено полное государственное финансирование производства и проката таких художественных фильмов, при этом указанная норма не распространяется на анимацию.
Группа компаний «Рики» основана в 2003 году и входит в число лидеров российского анимационного рынка. В ее портфолио — такие известные анимационные бренды, как «Смешарики», «Фиксики», «Финник», «Малышарики», «Бодо Бородо» и другие. Согласно информации на сайте ГК «Рики», ее проекты транслируются в сотне стран мира и переведены на 50 языков и диалектов. По приведенным гендиректором данным, по итогам 2025 года объем произведенной анимации составил 1 200 минут.