Слащева: Путина ждут на юбилее «Союзмультфильма»

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение посетить киностудию «Союзмультфильм» в год ее юбилея, его ждут там к лету. Об этом в интервью ТАСС сообщила председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева.
«Союзмультфильм» 10 июня 2026 года отметит 90-летие со дня основания.
«В конце мая — начале июня, накануне 10 июня — главной юбилейной даты — мы ждем на студии президента РФ. На последнем Совете по культуре я пригласила Владимира Владимировича посмотреть, как живет современный “Союзмультфильм”, и он принял приглашение», — сказала Слащева.