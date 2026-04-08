Гендиректор «Рики»: ИИ в анимации имеет огромный потенциал

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Использование искусственного интеллекта (ИИ) в анимации имеет огромный потенциал, но он должен применяться как вспомогательный инструмент, а не быть самоцелью. Такую оценку высказала в интервью ТАСС генеральный директор группы компаний (ГК) «Рики» Юлия Немчина.
Она отметила, что анимационные студии в структуре «Рики» («Петербург» и «Аэроплан») внедряют ИИ в производственный процесс, но это происходит «точечно», и такие технологии служат как инструмент помощи художнику, а не заменяют собой всю систему. «Сейчас ИИ действительно хорошо справляется с генерацией и, что особенно важно, с редактированием визуального контента — это позволяет нам существенно ускорять процессы, иногда экономя недели на этапе препродакшена», — рассказала собеседница агентства.
При этом Немчина добавила, что скептически относится к идее полностью сгенерированной анимации. «То, что сейчас в большом количестве появляется в интернете, часто выглядит сыро и плохо управляется с точки зрения художественного результата. На мой взгляд, у этих технологий есть огромный потенциал, но важно использовать их осознанно — как инструмент, а не как самоцель», — отметила Немчина.
Группа компаний «Рики» основана в 2003 году и на сегодняшний день входит в число лидеров российского анимационного рынка. В ее портфолио — такие известные анимационные бренды, как «Смешарики», «Фиксики», «Финник», «Малышарики», «Бодо Бородо» и другие. Согласно информации на сайте ГК «Рики», ее проекты транслируются в сотне стран мира и переведены на 50 языков и диалектов. По приведенным гендиректором данным, по итогам 2025 года объем произведенной анимации составил 1 200 минут.