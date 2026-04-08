Гендиректор «Рики»: «Фиксики» получили признание на Ближнем Востоке

Премьера сериала «Фиксики» состоялась в России в 2010 году. Главными его персонажами являются маленькие человечки, которые живут в приборах, механизмах и других вещах, созданных трудом человека, и ухаживают за ними. По замыслу создателей, Фиксики одушевляют современную техногенную среду, в которой растут дети, и рассказывают им, как устроен мир вокруг. На сегодняшний день вышло уже более 260 эпизодов сериала и два полнометражных фильма.