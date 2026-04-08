Гендиректор «Рики»: «Фиксики» получили признание на Ближнем Востоке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Детский образовательный мультсериал «Фиксики», который выпускает студия анимации «Аэроплан» (группа компаний «Рики»), получил популярность и признание на Ближнем Востоке. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор «Рики» Юлия Немчина.
«Активно растет присутствие на Ближнем Востоке, — отметила Немчина, отвечая на вопрос об изменениях в географии проектов группы компаний. — Те же “Фиксики” представлены на ключевых каналах и платформах — MBC, Spacetoon, Yango Play, Abu Dhabi Media (Majid TV)».
Также она рассказала, что недавно бренд «Фиксики» получил награду «Лучшая детская инициатива года» по версии ведущего отраслевого издания на Ближнем Востоке BroadcastPro.
Премьера сериала «Фиксики» состоялась в России в 2010 году. Главными его персонажами являются маленькие человечки, которые живут в приборах, механизмах и других вещах, созданных трудом человека, и ухаживают за ними. По замыслу создателей, Фиксики одушевляют современную техногенную среду, в которой растут дети, и рассказывают им, как устроен мир вокруг. На сегодняшний день вышло уже более 260 эпизодов сериала и два полнометражных фильма.