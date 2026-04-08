Фильм «Смешарики сквозь вселенные» по сценарию Лукьяненко выйдет 6 августа

«Смешарики» — анимационный сериал для всей семьи. Первая серия вышла в эфир в 2003 году. С тех пор на студии «Петербург» (входит в ГК «Рики») было произведено более 600 серий о приключениях героев, включая тематические «Азбуки со Смешариками», а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в 100 стран мира.