Фильм «Смешарики сквозь вселенные» по сценарию Лукьяненко выйдет 6 августа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 апреля. /ТАСС/. Премьера игрового фильма о космических приключениях Смешариков по сценарию писателя-фантаста Сергея Лукьяненко состоится 6 августа. Об этом в интервью ТАСС сообщила генеральный директор группы компаний «Рики» Юлия Немчина.
«6 августа состоится долгожданная премьера: на большие экраны выходит игровой полнометражный фильм “Смешарики сквозь вселенные” по сценарию Сергея Лукьяненко. Это очень амбициозный проект, который мы реализуем совместно с кинопрокатной компанией “Вольга” и “Кинопоиском”. Фильм объединит анимационные и игровые эпизоды, в которых ключевые роли исполнили такие актеры, как Николай Добрынин, Ян Цапник, Иван Агапов, Людмила Артемьева, Александр Лыков, Надежда Михалкова и Александр Устюгов», — рассказала Немчина.
Гендиректор ГК «Рики» отметила, что для создателей картины «это очень волнительная история», поскольку для миллионов зрителей «Смешарики» — это часть их детства. «И наша главная задача — бережно сохранить ту самую атмосферу Ромашковой долины, перенеся ее на большие экраны», — подчеркнула она.
По сюжету Крош и Ежик находят в Ромашковой долине необычное устройство, которое переносит их в игру про будущее, где они — обычные дети на космическом корабле, летящем на Марс. Приключения начинаются тогда, когда герои осознают, что это не игра.
«Это не классическая история. Сергей Лукьяненко создал альтернативную мультивселенную, где знакомая философия наших героев встречается с масштабными космическими приключениями. Это фильм, вместивший в себя ностальгию по детству и одновременно новый сюжетный поворот», — отметила Немчина.
Действие картины происходит в двух параллельных мирах: будущее — это полностью игровая часть с участием популярных актеров, а мир «Смешариков» — это рисованные локации круглых героев, эта часть воссоздана в формате 2D, но в обновленной стилистике.
Над проектом работали сразу два режиссера: за игровую часть отвечал Андрей Мармонтов («Реальная сказка», «Золото»), за анимацию — Илья Максимов («Смешарики», «Алеша Попович и Тугарин Змей»).
Фильм рассчитан на семейную аудиторию. «Нам бы очень хотелось, чтобы в кино приходили семьями: и те вчерашние дети, которые росли на проекте, и те, кто смотрит “Смешариков” сегодня. Это будет доброе, масштабное и по-настоящему объединяющее космическое путешествие к своему “внутреннему ребенкуФ”».
«Смешарики» — анимационный сериал для всей семьи. Первая серия вышла в эфир в 2003 году. С тех пор на студии «Петербург» (входит в ГК «Рики») было произведено более 600 серий о приключениях героев, включая тематические «Азбуки со Смешариками», а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в 100 стран мира.