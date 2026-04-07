Две новые части «Аватара» находятся в стадии активной разработки

71‑летний Джеймс Кэмерон, режиссер «Аватара», пока не дал точного ответа касательно выхода четвертого и пятого фильмов. Зато продюсер франшизы Рэй Санчини в беседе с ScreenRant сообщила, что «Аватар 4» и «Аватар 5» находятся на этапе активной разработки.