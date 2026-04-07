Две новые части «Аватара» находятся в стадии активной разработки

71‑летний Джеймс Кэмерон, режиссер «Аватара», пока не дал точного ответа касательно выхода четвертого и пятого фильмов. Зато продюсер франшизы Рэй Санчини в беседе с ScreenRant сообщила, что «Аватар 4» и «Аватар 5» находятся на этапе активной разработки.
«Сейчас мы определяем график. Мы активно работаем над проектами — составляем бюджет, планируем съемки и формируем новый производственный план. Работа идет полным ходом», — отметила она.
Кассовые сборы третьей части «Аватара» за период проката достигли 1,5 миллиарда долларов, однако этот показатель заметно уступает результатам предыдущих картин серии.
По предварительным данным, «Аватар 4» планируют выпустить 21 декабря 2029 года, а «Аватар 5» — 19 декабря 2031 года. К завершению съемок Джеймсу Кэмерону исполнится 80 лет.