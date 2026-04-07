Слава Копейкин дал редкий комментарий о личной жизни: «Я избирательный»

27‑летний Слава Копейкин объяснил, почему пока не состоит в отношениях. По словам артиста, он не находится в «активном поиске» и не тяготится отсутствием второй половинки: став самодостаточным и успешным в профессии, он просто ждёт судьбоносного знакомства.
«Не согласен, что я натура влюбчивая. В юности был таким, а сейчас, с приобретением жизненного опыта, характер меняется, становится более закрытым, и теперь я скорее избирательный. Хотя порой жалко, что удаль уходит. Хотел бы сохранить в себе этот огонёк», — поделился актёр в интервью WomanHit.
При этом Слава подчеркнул, что у него нет какого‑то четкого идеала женщины — встреча с будущей избранницей, по его мнению, всегда становится сюрпризом.
«В данный момент мое сердце свободно, но я вам не опишу свой идеал. Нет у меня каких‑то определённых критериев. Я ведь даже не угадаю — всегда для меня самого это сюрприз», — добавил он.