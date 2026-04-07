Актер Воробьев признался, что его пятилетняя дочь хочет жить в кино

Дочь актера Даниила Воробьева уже в раннем возрасте проявляет интерес к творческой сфере и задумывается о будущем, связанном с киноиндустрией. Об этом артист рассказал журналистам на премьере фильма «Моя собака — космонавт», пишет Пятый канал.
По словам артиста, недавно девочка призналась ему, что хотела бы «жить в кино», чем удивила отца и заставила его задуматься о таком выборе. Актер отметил, что воспринимает подобные заявления спокойно и готов разобраться в этом вопросе по мере взросления ребенка.
Он также подчеркнул, что не возражает против возможной актерской карьеры дочери и считает подобный интерес вполне естественным. Более того, Воробьев добавил, что у девочки уже заметны артистические задатки.
«Вообще не против. Это круто. Она артистка, честно говоря. Но если будет какое-то другое направление, я тоже не против», — цитирует его KP.RU.
Пока она не занимается в театральных студиях, однако активно пробует себя в другой творческой сфере — участвует в показах и проявляет интерес к моделингу. По словам актера, дочери особенно нравятся наряды и атмосфера модной индустрии.
При этом Воробьев отметил, что не будет ограничивать ребенка в выборе будущего и поддержит ее вне зависимости от решения. Сейчас, по его словам, говорить о конкретной профессии рано, поскольку девочке всего пять лет и она только начинает открывать для себя разные увлечения.