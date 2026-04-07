По делу, в котором фигурирует Ханде Эрчел, арестовали еще девять турецких артистов

В Стамбуле арестовали девять звезд шоу-бизнеса по делу о наркотиках, в котором также фигурирует звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел. Об этом сообщает телеканал NTV. По его данным, арест произошел в рамках антинаркотической операции. Среди арестованных знаменитостей оказались актер Ибрагим Челиккол, исполнители Бенгю, Симге Сагын, Мелек Моссо, Мустафа Джеждели, модельер Сипахи Хаджисулейманоглу и продюсер Илькай Сенджан.