67-летняя Джейми Ли Кертис сменила фирменную стрижку

67‑летняя Джейми Ли Кертис впервые за долгое время обновила образ — и поделилась результатом в личном блоге. На фото актриса предстала с новой прической: вместо фирменной седой пикси — уложенный боб до скул в блонде, с боковым пробором и челкой.
Публикация была приурочена к 50‑летию карьеры Кертис. В подписи к фото актриса сопоставила снимок из одной из первых ролей с современным кадром и поделилась размышлениями о своем пути в кино.
«В следующем году исполнится 50 лет, как я актриса. Я никогда не собиралась становиться актрисой — думала, что стану полицейским», — отметила она.
Актриса подчеркнула, что успех пришел благодаря терпению и благодарности за каждую возможность.
«Не было никаких прогнозов на будущее — только работа за работой, благодарность за любую возможность и терпение. Очень много чертова терпения», — добавила она.
Ранее Джейми Ли Кертис рассказала, когда она собирается покинуть Голливуд.