Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

85-летняя актриса ответила на критику внешности перевоплощением в старуху

Актриса Донна Миллс перевоплотилась в старуху из-за критики ее внешности
Источник: Legion-Media.ru

Американская актриса Донна Миллс ответила на критику внешности перевоплощением в старуху. Видео она опубликовала на странице в Instagram.

85-летняя звезда сериала «Узлы судьбы», которая регулярно делает яркие мейкапы, отреагировала на комментарий одного из пользователей сети. Тот заявил, что знаменитость слишком много красится.

В свою очередь, артистка подчеркнула, что у стиля нет срока годности. Вместе с тем она перевоплотилась в карикатурно-стереотипный образ бабушки — с седым пучком, в белой блузе с рюшами, очках в проволочной оправе и с жемчужным ожерельем. «Вы хотели, чтобы я так выглядела?» — возмутилась она.