Актер Кирилл Зайцев посетовал, что зумеры не знают историю космонавтики

Популярный российский актер Кирилл Зайцев на премьере фильма «Моя собака — космонавт» посетовал, что молодое поколение зачастую не знает, какое событие отмечают 12 апреля и почему именно этот день стал праздничным. По словам звезды, в разговоре с одной молодой девушкой выяснилось, что ей это неизвестно.
Артист уверен, что кино об отечественной космонавтике способно пробудить у юных зрителей интерес к этой сфере. Вот и фильм с его участием создавался для того, чтобы и взрослые, и молодежь вдохновились, начали узнавать новое и познакомились с подвигом Юрия Гагарина.
«Наш фильм <…> сподвигнет узнать и про собак, и про человека, и кто такой Королев Сергей Павлович, и историю вообще нашей космонавтики и нашей гордости», — подчеркнул собеседник Пятого канала.