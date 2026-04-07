Звезда «Дневников вампира» Майкл Тревино стал отцом

У актера родился сын
Майкл Тревино
Майкл ТревиноИсточник: Legion-Media.ru

Актер Майкл Тревино, известный благодаря сериалу «Дневники вампира», впервые стал отцом. Радостной новостью он и его 33-летняя супруга Брегье Хайнен поделились в личном блоге в запрещённой соцсети. Звездная пара опубликовала первый снимок малыша, на котором была запечатлена его маленькая ручка.

Томить поклонников супруги не стали и сразу же рассекретили пол и имя первенца. У пары родился мальчик — Джек Уайлд Тревино.

Фанаты и друзья искренне поздравляют пару. А в комментариях к посту Майкла отметились и его коллеги по культовому сериалу, включая Нину Добрев. «Люблю вас троих», — написала она.