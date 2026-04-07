59-летняя Литвинова в обтягивающем комбинезоне прошлась по улицам Парижа

Рената Литвинова устроила уличную фотосессию в Париже. Результатами съемки она поделилась в своих соцсетях. 59-летняя актриса примерила черный облегающий комбинезон с длинными рукавами и высоким воротником.
Она сочетала его с туфлями на шпильках и блестящим колье в виде бантика. Литвиновой сделали укладку в форме «голливудской волны» и яркий макияж. Звезда позировала у входа в метро, на пешеходном переходе, а также возле разбитого рекламного баннера.
Поклонники в очередной раз восхитились стильной фотосессией актрисы и ее экстравагантным образом.
«Роскошная», «Рената, это очень круто», «Удивительно прекрасна», «Икона», «Тонкость, звонкость, прозрачность! Супер образ», «Богиня», «С витриной разбитой — просто вау», «Образ восхитительный! Вы с каждым годом все вкуснее и вкуснее».
Напомним, Рената Литвинова в 2022 году переехала из России в столицу Франции. В Париже она показывает свои авторские театральные постановки, с которым гастролирует по всему миру, а также участвует в модных показах известных дизайнеров, многие из которых являются ее друзьями.
Недавно Рената Литвинова устроила фотосессию во время поездки в Ереван. Актриса приехала в столицу Армении, чтобы представить свои два спектакля. Она снялась в ярко-красном пальто на фоне старого города.