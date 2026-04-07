«Никому не было до меня дела»: Лиза Кудроу — о съемках в сериале «Друзья»

По словам актрисы, на съемках «Друзей» она чувствовала себя обделенной вниманием
Лиза КудроуИсточник: Legion-Media.ru

Лиза Кудроу призналась, что всегда чувствовала себя несколько обделенной вниманием на фоне Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Мэттью Перри и других коллег по сериалу «Друзья».

62-летняя актриса дала интервью изданию The Independent, в котором заявила, что к ней относились как к наименее важной участнице актерского состава.

«Никому не было до меня дела», — заявила она.

По словам Кудроу, сыгравшей в сериале эксцентричную Фиби Буффе, иногда ее называли просто «шестой подругой».

Лиза Кудроу, Дженнифер Энистон и Кортни КоксИсточник: Legion-Media.ru

Также Кудроу отметила, что после выхода сериала у нее не было такого же моментального профессионального успеха, как у Энистон или Перри.

«Кажется, все просто думали: "Как же ей повезло попасть на это шоу"», — сказала она.

Лиза Кудроу в сериале «Друзья»

Однако нельзя сказать, что карьера актрисы не сложилась. После «Друзей» Лиза получила роль в фильме «Роми и Мишель на встрече выпускников», а позже снялась во многих других фильмах и сериалах, среди которых «Анализируй это», «Веб-терапия», «За красивым фасадом», «Возвращение».

Ранее Лиза Кудроу порассуждала о своем культовом персонаже из «Друзей».