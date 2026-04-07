Играющий Костомарова актер Зайцев рассказал о работе над ролью

Работа над биографическим фильмом о Романе Костомарове ведется при его непосредственном участии. Исполнитель главной роли Кирилл Зайцев рассказал Пятому каналу, что старается максимально точно передать образ спортсмена, регулярно обсуждая с ним детали сценария.
По словам актера, перед съемками он уточняет у Костомарова важные нюансы, стремясь добиться достоверности. Он отметил, что роль требует серьезного подхода, поскольку история носит драматический характер.
Проект находится на стадии активного производства, поэтому создатели пока не раскрывают всех подробностей. Зайцев подчеркнул, что о своей подготовке к роли он планирует подробнее рассказать уже после завершения работы над картиной.
Съемки фильма Сарика Андреасяна под названием «Костомаров» стартовали в Сочи 17 марта. Создатели ставят перед собой задачу показать историю спортсмена максимально честно, уделяя особое внимание теме преодоления трудностей и силе характера.