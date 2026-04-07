Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стивен Спилберг назвал свой любимый научно-фантастический фильм

Легендарный режиссер откровенно поделился мыслями о кинематографе
Источник: Rex / Fotodom.ru

Стивен Спилберг, признанный мастер научной фантастики, продолжает активно следить за работами коллег. В новом интервью для Empire режиссер признался, что фильмы Дени Вильнева по «Дюне» прочно заняли место в его личном списке лучших картин.

«В последнее время я полюбил эту франшизу. “Дюна” входит в число моих любимых научно-фантастических фильмов, не только недавних, но и за все время. Особенно вторая часть», — заявил Спилберг. Он добавил, что с нетерпением ждет выхода третьей части в декабре, надеясь, что режиссер покажет ему картину раньше.

Источник: Legion-Media

Но внимание легендарного режиссера привлекают еще и фильмы ужасов, хотя сам он пока не снимал в таком жанре. Спилберг признается, что работа Зака Креггера «Орудия» полностью удовлетворяет его интерес. «

Но у меня не появляется желания снять фильм ужасов, который будет таким же страшным или даже более страшным», — откровенно признался Стивен.

Ранее Стивен Спилберг рассказал, каково на самом деле работать с Томом Крузом.