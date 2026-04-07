Стивен Спилберг назвал свой любимый научно-фантастический фильм

Стивен Спилберг, признанный мастер научной фантастики, продолжает активно следить за работами коллег. В новом интервью для Empire режиссер признался, что фильмы Дени Вильнева по «Дюне» прочно заняли место в его личном списке лучших картин.
«В последнее время я полюбил эту франшизу. “Дюна” входит в число моих любимых научно-фантастических фильмов, не только недавних, но и за все время. Особенно вторая часть», — заявил Спилберг. Он добавил, что с нетерпением ждет выхода третьей части в декабре, надеясь, что режиссер покажет ему картину раньше.
Но внимание легендарного режиссера привлекают еще и фильмы ужасов, хотя сам он пока не снимал в таком жанре. Спилберг признается, что работа Зака Креггера «Орудия» полностью удовлетворяет его интерес. «
Но у меня не появляется желания снять фильм ужасов, который будет таким же страшным или даже более страшным», — откровенно признался Стивен.
