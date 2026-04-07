Хабенский не хотел бы участвовать в съемках фильма в открытом космосе

Хабенский заявил, что не хотел бы сниматься в открытом космосе
Константин Хабенский, фото: пресс-служба
Константин Хабенский, фото: пресс-служба

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Народный артист РФ Константин Хабенский не хотел бы принимать участие в съемках фильма в открытом космосе, добавив, что этой возможностью должны пользоваться профессиональные космонавты.

Во вторник Российское общество «Знание» проводит открытый диалог с актером Константином Хабенским и космонавтом Олегом Кононенко в рамках Недели космоса-2026.

«Я полечу в космос только на коммерческой основе и только в качестве туриста. Очередь из профессионалов-космонавтов, которые хотят поработать по профессии на станции, достаточно большая. Я не хотел бы кого-то отодвигать от цели», — сказал актер, отвечая на вопрос о том, хотел бы он отправиться в космос для съемок в фильме.

Константин ХабенскийИсточник: Legion-Media.ru

Первой актрисой, полетевшей в космос для съемок фильма «Вызов» Клима Шипенко, стала Юлия Пересильд. Она отправилась на Международную космическую станцию 5 октября 2021 года на корабле «Союз МС-19».

Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. В этом году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса — государственная корпорация «Роскосмос».