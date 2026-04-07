Появились первые кадры со съемок 12-серийной лирической комедии «Уехать нельзя остаться» с Евгением Цыгановым, Юлией Александровой, Любовью Аксеновой и Леонидом Бичевиным.
В центре сюжета — Станислав Виноградов (Цыганов), обычный терапевт из районной поликлиники. Вот уже девять лет он регулярно участвует в лотерее на грин-карту и тайно верит, что когда-нибудь его жизнь станет похожа на глянцевую картинку американской мечты. Однажды в кабинет к Станиславу заходит человек (Бичевин), который представляется сотрудником спецслужб. Он предлагает врачу легально переехать в Штаты — с одним условием: семья будет считать его погибшим.
Дома Станислава ждут вечно недовольная жена (Александрова) и дочь-подросток (Анна Ковалева), которой все безразлично. Счастья он там не чувствует, поэтому после недолгих раздумий соглашается. Но чем ближе отъезд, тем отчетливее он понимает: на самом деле он хочет остаться и вернуть свою прежнюю жизнь, которая вдруг наполнилась для него смыслом.
«Для меня это актерский вызов, — поделился Евгений Цыганов. — Но не с точки зрения каких-то сложных задач вроде трюков, а именно в поиске баланса между комедийным началом и вполне серьезными темами, ведь самому герою часто совсем не до смеха. Он попадает в драматичные и в то же время нелепые ситуации, которые именно в этом балансе отражают нашу часто весьма абсурдную жизнь».
Режиссером сериала выступила Мария Шульгина («Почка»). По ее словам, Евгений Цыганов максимально точно раскрывает суть рефлексирующего русского человека: «тонко чувствующего, ранимого, уязвимого, в чем-то амбициозного и мечтательного».
«Это история уставшей семьи, — добавила Юлия Александрова. — Уставшей настолько, что люди почти превратились в бесполых существ. Но под силой обстоятельств, в конечном счете, все меняется».
Продюсерами проекта стали Александр Плотников, Анна Тихонова, Александр Сысоев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев.
Сериал «Уехать нельзя остаться» выйдет на онлайн-платформе Okko. Дата премьеры пока неизвестна.