Цыганов попытается переехать в США в новой лирической комедии: первые кадры

Стартовали съемки сериала «Уехать нельзя остаться» с Евгением Цыгановым в роли доктора, мечтающего все бросить и уехать в Америку
На съемках сериала «Уехать нельзя остаться»
Появились первые кадры со съемок 12-серийной лирической комедии «Уехать нельзя остаться» с Евгением Цыгановым, Юлией Александровой, Любовью Аксеновой и Леонидом Бичевиным.

В центре сюжета — Станислав Виноградов (Цыганов), обычный терапевт из районной поликлиники. Вот уже девять лет он регулярно участвует в лотерее на грин-карту и тайно верит, что когда-нибудь его жизнь станет похожа на глянцевую картинку американской мечты. Однажды в кабинет к Станиславу заходит человек (Бичевин), который представляется сотрудником спецслужб. Он предлагает врачу легально переехать в Штаты — с одним условием: семья будет считать его погибшим.

Евгений Цыганов на съемках сериала «Уехать нельзя остаться»
Дома Станислава ждут вечно недовольная жена (Александрова) и дочь-подросток (Анна Ковалева), которой все безразлично. Счастья он там не чувствует, поэтому после недолгих раздумий соглашается. Но чем ближе отъезд, тем отчетливее он понимает: на самом деле он хочет остаться и вернуть свою прежнюю жизнь, которая вдруг наполнилась для него смыслом.

Юлия Александрова на съемках сериала «Уехать нельзя остаться»
Леонид Бичевин на съемках сериала «Уехать нельзя остаться»
«Для меня это актерский вызов, — поделился Евгений Цыганов. — Но не с точки зрения каких-то сложных задач вроде трюков, а именно в поиске баланса между комедийным началом и вполне серьезными темами, ведь самому герою часто совсем не до смеха. Он попадает в драматичные и в то же время нелепые ситуации, которые именно в этом балансе отражают нашу часто весьма абсурдную жизнь».

Евгений Цыганов на съемках сериала «Уехать нельзя остаться»
Режиссером сериала выступила Мария Шульгина («Почка»). По ее словам, Евгений Цыганов максимально точно раскрывает суть рефлексирующего русского человека: «тонко чувствующего, ранимого, уязвимого, в чем-то амбициозного и мечтательного».

Кадр из сериала «Уехать нельзя остаться»
«Это история уставшей семьи, — добавила Юлия Александрова. — Уставшей настолько, что люди почти превратились в бесполых существ. Но под силой обстоятельств, в конечном счете, все меняется».

Кадр из сериала «Уехать нельзя остаться»
Продюсерами проекта стали Александр Плотников, Анна Тихонова, Александр Сысоев, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев.

Сериал «Уехать нельзя остаться» выйдет на онлайн-платформе Okko. Дата премьеры пока неизвестна.