Марина Зудина трогательно поздравила дочь от Табакова с 20-летием

Актриса Марина Зудина опубликовала в своем блоге редкие семейные фотографии, поздравив с 20-летием дочь Марию.
«20 лет счастья рядом с тобой! Немного грустно, что так быстро летит время, и у тебя уже своя взрослая жизнь… Ты моя радость, моя нежность, моя мудрость, мое счастье! Бесконечно люблю и благодарна Господу и твоему папе, что подарили мне тебя. С днем рождения, родная. Цени каждый миг жизни», — обратилась Зудина к дочери.
Мария, дочь Зудиной и покойного режиссера Олега Табакова, не пошла по творческому пути родителей. Она получает образование в московском финансовом институте. Как рассказывала актриса, девушка также отказалась от учебы за рубежом, хотя ее крестный ждал в Монако и был готов помочь с поступлением в университет.
Отношения Марины Зудиной и Олега Табакова начались, когда она была студенткой. Актриса знала о существовании жены режиссера, Людмилы Крыловой, и их детей, но, по ее собственным словам, не могла справиться с чувствами. Пара долго скрывала роман. Чтобы не разрушать семью Табакова, Зудина даже сделала аборт — об этом она говорила в эфире программы «Судьба человека».
Развод режиссера с первой супругой состоялся в 1994 году. Сама знаменитость признавалась, что изначально не планировала замужество и детей от Табакова, надеясь после этих отношений создать семью с другим человеком. Однако в 1995 году они официально оформили брак. Спустя несколько месяцев у пары родился сын Павел, а в 2006 году — дочь Мария.