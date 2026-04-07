Александр Феклистов после выхода нового выпуска программы «Гараж» осудил ее ведущего Михаила Ширвиндта. Артист посвятил эфир памяти Игоря Золотовицкого, ушедшего из жизни 14 января 2026 года.
В студию шоу Михаил Александрович пригласил Юрия Стоянова, Александра Жигалкина и Ивана Урганта, которые были хорошо знакомы с Игорем Яковлевичем. Они вспомнили о коллеге, а также о других актерах, которых рано не стало.
«Поразительно. Я все время об этом размышляю. Компания, в которой я провел огромное количество прекрасных веселых лет — в этой компании были Рома Козак, Дима Брусникин, Игорь Золотовицкий, Саша Феклистов — так сложилось чудовищно, я не могу в это поверить, так сложилась жизнь, что эти молодые ребята так нас подвели. Что они нас бросили здесь», — высказался Ширвиндт.
Звезда сериала «Сваты» отреагировал на слова коллеги. Он напомнил, что пока еще жив и здоров. Феклистов также пригласил артиста к себе в гости.
«Донеслось до меня, Михаил Александрович, что в своей записи “Гаража” ты меня там тоже похоронил вместе с нашими друзьями. Так вот, сообщаю тебе, что я жив, здоров. Жду и рад тебя всегда видеть», — заявил Александр Васильевич.
Он также высказался и о Золотовицком. Артист отметил, что считал себя близким человеком покойного. Правда, подчеркнул, что иногда в этом совмневался.
Актер вспомнил, что Игорю Яковлевичу не нравились его рубашки. Артист считал наряды Александра Васильевича старомодными и пообещал однажды порвать его вещи.
«И таки он сделал это. У меня пару порванных рубашек, которые пошли потом на автомобильные тряпки. Дорогой Игорек, ну мы с тобой поквитаемся, я надеюсь, уже скоро. Я всех люблю, особенно Верочку Харыбину (жена Игоря Золотовицкого. — Прим. ред.)», — заключил Феклистов.
Напомним, Александр Феклистов в 2022 году переехал из России в Испанию. Он осудил СВО и поддержал украинских коллег, из-за чего лишился работы на родине.
Артист говорил, что не планирует возвращаться в Россию, несмотря на то, что в Испании он и его профессия не востребованы.
