Уехавший из России актер «Сватов» ответил Ширвиндту, который его «похоронил»

Александр Феклистов расстроился, что Михаил Ширвиндт внес его в список умерших актеров
Александр Феклистов

Александр Феклистов после выхода нового выпуска программы «Гараж» осудил ее ведущего Михаила Ширвиндта. Артист посвятил эфир памяти Игоря Золотовицкого, ушедшего из жизни 14 января 2026 года.

В студию шоу Михаил Александрович пригласил Юрия Стоянова, Александра Жигалкина и Ивана Урганта, которые были хорошо знакомы с Игорем Яковлевичем. Они вспомнили о коллеге, а также о других актерах, которых рано не стало.

«Поразительно. Я все время об этом размышляю. Компания, в которой я провел огромное количество прекрасных веселых лет — в этой компании были Рома Козак, Дима Брусникин, Игорь Золотовицкий, Саша Феклистов — так сложилось чудовищно, я не могу в это поверить, так сложилась жизнь, что эти молодые ребята так нас подвели. Что они нас бросили здесь», — высказался Ширвиндт.

Михаил Ширвиндт

Звезда сериала «Сваты» отреагировал на слова коллеги. Он напомнил, что пока еще жив и здоров. Феклистов также пригласил артиста к себе в гости.

«Донеслось до меня, Михаил Александрович, что в своей записи “Гаража” ты меня там тоже похоронил вместе с нашими друзьями. Так вот, сообщаю тебе, что я жив, здоров. Жду и рад тебя всегда видеть», — заявил Александр Васильевич.

Он также высказался и о Золотовицком. Артист отметил, что считал себя близким человеком покойного. Правда, подчеркнул, что иногда в этом совмневался.

Актер вспомнил, что Игорю Яковлевичу не нравились его рубашки. Артист считал наряды Александра Васильевича старомодными и пообещал однажды порвать его вещи.

Игорь Золотовицкий

«И таки он сделал это. У меня пару порванных рубашек, которые пошли потом на автомобильные тряпки. Дорогой Игорек, ну мы с тобой поквитаемся, я надеюсь, уже скоро. Я всех люблю, особенно Верочку Харыбину (жена Игоря Золотовицкого. — Прим. ред.)», — заключил Феклистов.

Напомним, Александр Феклистов в 2022 году переехал из России в Испанию. Он осудил СВО и поддержал украинских коллег, из-за чего лишился работы на родине.

Артист говорил, что не планирует возвращаться в Россию, несмотря на то, что в Испании он и его профессия не востребованы.

Ранее Александр Феклистов рассказал, как живет в Испании после эмиграции. 